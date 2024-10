Region: Bäcker treffen Tradition und Moderne bei Innungsfahrt nach Kulmbach

PRÜM/KULMBACH. Die diesjährige Innungsfahrt der Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück-Region führte über 20 Teilnehmer Mitte Oktober auf eine spannende Reise durch das Bäckerhandwerk. Mit dabei waren auch drei Teilnehmer aus der Nachbarinnung Trier-Saarburg, die herzlich aufgenommen wurden. Auf dem Programm stand am Anreisetag die Besichtigung des Bayrischen Bäckerei- und Brauermuseums im oberfränkischen Kulmbach.

Auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erhielten die Innungsmitglieder tiefe Einblicke in das Kulturerbe Brot und die damit engverbundene Braukultur. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks, kulturelle und religiöse Symbolik sowie historische Ursachen von Hunger und Not sind in der Ausstellung dokumentiert. Raumgreifende Exponate wie ein Backhäuschen aus dem 17. Jahrhundert, eine dreistöckige Getreidemühle oder eine Backstube aus den 30er-Jahren zeigen dabei mit ihrer eigenen Geschichte die Arbeitsweise vergangener Zeiten. Als Teilnehmer mit dabei war auch Hermann Deckert: Der Bäckermeister ist seit über sieben Jahrzenten in seinem Handwerk tätig und hat mit vielen der ausgestellten Maschinen noch selbst gearbeitet.

Am Folgetag ging es um das Bäckerhandwerk von heute. Hier besuchten die Teilnehmer den Innungspartner Ireks in Kulmbach, ein weltweit bekanntes Unternehmen für Backzutaten und kreative Produktideen.

„Solche Fahrten stärken nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der Innung, sondern fördern auch den fachlichen Austausch. Sie bieten eine einmalige Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu schauen und neue Impulse für den beruflichen Alltag mitzunehmen„, betonte Raimund Licht, Obermeister der Innung. (Quelle: Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück-Region)