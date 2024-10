++ RLP: 77-jähriger Bernhard B. wird vermisst – Vermisster leidet an Demenz ++

KOBLENZ. Seit dem Mittag des 17.10.2024 wird der 77-jährige Bernhard Bertram aus Koblenz vermisst.

Herr Bertram verließ am gestrigen Tag selbstständig das Krankenhaus mit einem elektrischen Rollator/Rollstuhl in unbekannte Richtung. Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass er sich viel mit dem ÖPNV durchs Land bewegt. Auch ist eine Reise mittels Zug in die Nachbarländer Frankreich, Luxemburg und die Niederlande möglich. Der Vermisste leidet an Demenz, ist teils desorientiert und auf Medikamente angewiesen.

Die Kriminaldirektion Koblenz bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Personenbeschreibung:

– dunkle Kleidung

– kurzes weißes dünnes / lichtes Haar

– weißer Dreitagebart

– möglicherweise schwarze Brille

– 175 cm

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)