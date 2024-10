RLP: 7-Jähriger fällt auf Fahrbahn und wird von PKW angefahren – Krankenhaus

TIEFENTHAL. Am Donnerstag, den 17.10.2024, kam es gegen 16.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Tiefenthal zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Grünstadt stieg ein 7-jähriger Junge aus Tiefenthal aus einem PKW am Fahrbahnrand auf den Gehweg aus, um schließlich fußläufig die Straße zu überqueren.

Der Junge stolperte aber auf dem Gehweg und fiel auf die Fahrbahn, auf welcher ein PKW auf ihn zukam. Die 52-jährige Fahrzeugführerin aus Altleiningen bremste bei Erkennen des Jungen stark ab, konnte aber nicht verhindern, dass sie dem Jungen über den Unterschenkel fuhr. Der Junge wurde während der Unfallaufnahme in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und soll dort zeitnah am Unterschenkel operiert werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)