Ampelmännchen mit Hörnern und Ball: Teuflische Straßenüberquerung mit Betzi

In Trier, Mainz und Worms gibt es sie schon, jetzt auch in Kaiserslautern. Figuren mit Ortsbezug leuchten hier auf den Ampeln. In Kaiserslautern wird die Straßenüberquerung teuflisch.

KAISERSLAUTERN. Mit Hörnern und Fußball leuchtet Betzi in Kaiserslautern Fußgängerinnen und Fußgängern ab sofort den Weg.

Das teuflische Maskottchen des 1. FC Kaiserslautern wurde an den Ampeln der Kreuzung Eisenbahnstraße/Barbarossastraße/Logenstraße eingeweiht.

Die Idee stammte laut Stadt von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD). Betzi auf der Ampel sei ein von Kimmel langgehegter Wunsch. Die Fußgängerampel in der Spittelstraße soll den Angaben zufolge im kommenden Jahr nach Abschluss der Bauarbeiten in der Neuen Stadtmitte ebenfalls umgerüstet werden.

Ampelmännchen mit anderen Motiven sind auch in anderen rheinland-pfälzischen Städten zu sehen. So regelt in Trier das Ampelmännchen „Karl Marx“ den Fußgänger-Verkehr in seiner Heimatstadt.

In Mainz leiten natürlich die Mainzelmännchen Fußgänger bei acht Ampeln an zwei Stellen über die Straßen.