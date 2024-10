Luxemburg: Tödliches Überholmanöver – Biker stirbt nach Frontalkollision

FRISINGEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Montagmorgen, 14.10.24, auf der Route de Thionville zwischen Frisingen und Alzingen gegen 06.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer.

Die Rettungsdienste konnten vor Ort nur noch den Tod des verunglückten 39-jährigen Motorradfahrers feststellen.

Ersten Informationen zufolge verlor ein Motorradfahrer, welcher die Strecke von Alzingen in Richtung Schlammesté befuhr, bei einem Überholmanöver mit einem Bus die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Er geriet auf die Gegenfahrbahn wo es zu einer Kollision mit zwei entgegenkommenden Autos, welche die Strecke in Richtung Alzingen befuhren, kam. Die Strecke war für die Rettungsarbeiten und den anschließenden Unfallerhebungen des Mess- und Erkennungsdienstes bis kurz nach 14 Uhr komplett gesperrt.

Die Mess- und Erkennungsdienst der Polizei wurde mit der Ermittlung der genauen Unfallursache beauftragt. Die Strecke wurde dementsprechend gesperrt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Augenzeugen des Unfalles, die über zweckdienliche Informationen über das Unfallgeschehen verfügen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.