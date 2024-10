Trier: Einbruch in Einfamilienhaus in Tarforst – Täter flüchten mit Beute

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es am Mittwoch, 02.10.2024, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr in der Januarius-Zick-Straße in Trier-Tarforst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Dabei flüchtete die unbekannten Täter mit dem Diebesgut unerkannt. Weiter meldeten Anwohner des Ortsteils Trier-Tarforst, unabhängig voneinander, dass sich in derselben Nacht eine dunkel gekleidete Person in verdächtiger Weise in dortigen Gärten herumgedrückt habe und möglicherweise Objekte ausbaldowert habe.

Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu der o.g. Tat geben können, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen: 0651/9779-2290