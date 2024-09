Klimaschutz stärken: Naturpark Saar-Hunsrück, Nationalpark Hunsrück-Hochwald und Reservat Bliesgau

HERMESKEIL. Die Großschutzgebiete im Saarland, das funktionale Schutzgebietssystem Naturpark Saar-Hunsrück, der Nationalpark Hunsrück-Hochwald und das UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau freuen sich über die aktuelle Initiative ihrer Dachverbände. Das „Nationale Naturlandschaft (NNL)-Programm-2030“ wurde letzte Woche auf der Jahrestagung der Nationalen Naturlandschaften und des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) im Naturpark Südschwarzwald verabschiedet.

Mit diesem Instrument möchten auch die Großschutzgebiete im Saarland, die rund 60 % der Landesfläche einnehmen, ihr Potenzial für den Erhalt der biologischen Vielfalt, den Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung in Zukunft noch besser entfalten.

Die Nationalen Naturlandschaften appellieren in ihrem NNL-Programm-2030 an die Parlamente und Regierungen auf Bundes- und Länderebene sowie an die Verantwortlichen auf kommunaler Ebene, die Nationalen Naturlandschaften als Instrumente für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu stärken. Außerdem werden gemeinsame Ziele definiert. Durch den Schutz und die Entwicklung von großflächigen Natur- und Kulturlandschaften setzten sich die Großschutzgebiete in besonderem Maße für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, natürlichen Klimaschutz und Klimaanpassung sowie für eine nachhaltige Entwicklung ein. Gemeinsames Ziel ist es auch kommenden Generationen ein gutes Leben auf unserer Erde zu ermöglichen. Mit der neu gegründeten „Stiftung Nationale Naturlandschaften“ können auch die saarländischen Großschutzgebiete zukünftig noch wirksamer und effizienter unterstützt werden.

Hintergrundinformationen:

Nationale Naturlandschaften e. V. ist der Dachverband der deutschen Nationalparke, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete. Er ist zusammen mit dem Verband Deutscher Naturparke e. V. Träger der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“. Die Nationalen Naturlandschaften (NNL) bewahren als Bündnis der deutschen Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete auf rund einem Drittel der Fläche Deutschlands gemeinsam mit allen Menschen faszinierende Natur, vermitteln Freude beim Erleben der Natur und gestalten die Zukunft mit Zuversicht nachhaltig.

Auf der zweiten bundesweiten Tagung der Nationalen Naturlandschaften haben rund 150 Vertreterinnen und Vertreter der 16 Nationalparke, 104 Naturparke, 18 Biosphärenreservate und drei Wildnisgebiete in Deutschland das „NNL-Programm 2030“ sowie die Gründung der „Stiftung Nationale Naturlandschaften“ beschlossen. Das Strategiepapier „NNL-Programm-2030“ mit allen Zielsetzungen sowie weitere Informationen finden sich auf nationale-naturlandschaften.de. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück e. V.)