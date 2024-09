++ Herbstlich und wechselhaft: Ungemütliches Wetter in der Region ++

MAINZ. In den kommenden Tagen soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft und regnerisch werden. Es werde windig und vor allem im Bergland seien teils stürmische Böen zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Laut den Meteorologen soll es bei maximal 16 bis 20 Grad bis in die Nacht stark bewölkt und regnerisch werden. In der Nacht zum Donnerstag soll es dann teils kräftig und anhaltend regnen.

Auch am Donnerstag bleibt es eher ungemütlich mit dichten Wolken und schauerartigem, teils kräftigem Regen. Im Tagesverlauf sind örtlich einzelne starke Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. Der Wind weht weiterhin mäßig bis stark, im Bergland können einzelne Sturmböen aufziehen.

Am Freitag soll es herbstlich und wechselhaft weitergehen. Der DWD erwartet Schauer, vereinzelt sind Gewitter möglich. Mit Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad bleibt es kühl. Der Wind frischt weiter auf, besonders in höheren Lagen und bei Gewittern sind Sturmböen nicht ausgeschlossen. Am Samstag bleibt es kühl bei maximal 12 bis 16 Grad. (Quelle: dpa)