Kollision und Vollsperrung auf B51: PKW überschlägt sich mehrfach

SAARBRÜCKEN. Am 21.9.2024, gegen 15.47 Uhr, gingen über Notruf mehrere Mitteilungen ein, dass es zu einem Verkehrsunfall auf der B51 gekommen sei. Ein Fahrzeug habe sich überschlagen.

In Rahmen der Unfallaufnahme der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnte festgestellt werden, dass ein Smart aus dem Heuweg in Bübingen ohne Beachtung der geltenden Vorfahrtsregel nach links in die B51 in Fahrtrichtung Frankreich abbog. Auf der Fahrbahn der B51 kam es trotz Ausweichmanöver zur Kollision mit einem Mercedes, welcher die Fahrbahn aus Richtung Frankreich kommend befuhr.

Der Smart drehte sich in der Folge mehrfach, der Mercedes kollidierte mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn und überschlug sich mehrfach bis er schließlich wieder auf seinen Rädern in Unfallendstellung zum Stehen kam. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Smart wurde im Frontbereich stark deformiert. Der 39 Jahre alte Mercedes-Fahrer erlitt eine Kopfverletzung und Prellungen und verblieb vorsorglich im Krankenhaus. Die 82 Jahre alte Smart Fahrerin blieb unverletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die B51 für die Dauer von 16.00 Uhr bis 17.45 Uhr voll gesperrt. Es ergaben sich keine Hinweise auf alkoholische, sonstige Beeinflussungen der Fahrzeugführer.