Saarland: Frontal von PKW erfasst – Radfahrer (24) in Lebensgefahr

In der Nacht wird ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Unfall hat weitere Folgen.

SAARBRÜCKEN. Ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Saarbrücken in der Nacht mit einem Auto zusammengeprallt und lebensgefährlich verletzt worden. An einer Einmündung habe ihn der Wagen des ebenfalls 24-jährigen Autofahrers mutmaßlich frontal erfasst, sagte eine Polizeisprecherin.

Anschließend prallte das Auto gegen den Wagen einer Frau. Ihr Fahrzeug wurde dadurch gegen zwei weitere stehende Autos geschoben. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zunächst war unklar, warum es zu dem Unfall kam. (Quelle: dpa)