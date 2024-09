Saarland: Streit in Gaststätte eskaliert – Mann schießt mit Schreckschusswaffe

VÖLKLINGEN. Im Zuge von Feierlichkeiten in einer Gaststätte im Innenstadtbereich von Völklingen war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen mehreren Kunden zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf zog ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger eine Schreckschusswaffe.

Mit dieser schoss er zunächst in die Luft, um im nächsten Moment die Waffe gegen den 61-jährigen Geschädigten zu richten und zweimal abzudrücken. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt in sicherer Entfernung zu dem Tatverdächtigen, sodass es zu keinem Personenschaden kam.

Im Anschluss flüchteten drei Personen fußläufig von der Örtlichkeit. Diese konnten im Rahmen der Fahndung von Kräften der Polizeiinspektion Völklingen gestellt werden. Bei einer Durchsuchung der Personen konnte die Schreckschusswaffe aufgefunden und dem 37-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Im Rahmen von weiteren Überprüfungen wurde bekannt, dass gegen einen 26-jährigen Begleiter des Täters ein Haftbefehl vorlag. Letzterer wurde festgenommen. Gegen den 37-jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)