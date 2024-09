Leitplanke in Wasserbillig touchiert: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am späten Nachmittag des 7.9.2024 wurde ein alkoholisierter Fahrer in Höhe des Hauptbahnhofs in Wasserbillig gemeldet, der mit seinem Fahrzeug eine Leitplanke beschädigte habe. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte das Fahrzeug antreffen.

Etwas später konnte der Fahrer ebenfalls ermittelt werden. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 8.9.2024 wurde eine Polizeistreife in der Rue Jean Jaurès in Düdelingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, das den Beamten die Vorfahrt nahm und anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit weiterfuhr. Das Fahrzeug konnte in der Rue de Bettembourg gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)