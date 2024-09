Tankstelle im Saarland mit vorgehaltenem Messer und Pfefferspray überfallen

RIEGELSBERG. Am gestrigen Samstagabend, um 21.52 Uhr, ereignete sich ein Raubüberfall auf die Aral-Tankstelle in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg. Hierbei betrat ein männlicher Täter mit einem Messer den Verkaufsraum und erzwang die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der 22-jährige Kassierer das Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe aushändigte, sprühte der Täter noch Pfefferspray hinter den Tresen. Hierdurch wurde der Kassierer leicht verletzt. Der Täter flüchtete zunächst unerkannt zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte kurz darauf jedoch ein 19-jähriger Deutscher festgestellt werden, gegen den sich die Ermittlungen richten. Die Beute und die Waffen wurden aufgefunden. Die Beweisaufnahme ist in dieser Sache noch nicht abgeschlossen. Die Person wurde festgenommen.

Im Rahmen der Fahndung kam es noch zu einer Besonderheit: Bei Erkennen der Polizei ergriffen zwei Rollerfahrer umgehend die Flucht. Diese konnten nach einer Verfolgung schließlich in Fischbach gestellt werden. Es handelte sich hierbei jedoch nicht um die Räuber, sondern um zwei Jugendliche, die eigentlich keinen Grund zur Flucht hatten. Sie gaben an, spontan und falsch reagiert zu haben. Auch sie erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren, weil sie sich der Kontrolle der Polizei durch zu schnelles Wegfahren entziehen wollten. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)