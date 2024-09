Hunsrück: Auf B50 von Fahrbahn abgekommen – Fahrer mit extrem hohem „Pegel“

SIMMERN. Längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss ab sofort ein 44-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Der Beschuldigte war am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem PKW auf der B50 in Fahrtrichtung Hahn unterwegs.

Beim dem Versuch, die Bundesstraße an der Abfahrt Unzenberg zu verlassen, kam der PKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle, konnte aber in unmittelbarer Nähe zum Unfallort durch die Polizei gestellt werden. Bei der Kontrolle der Person wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,78 Promille. Dem leicht verletzten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde polizeilich sichergestellt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)