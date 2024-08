Saarland: Unfall in Kreuzungsbereich – PKW überschlägt sich – fünf Verletzte

LOSHEIM AM SEE. Im Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen L158 und L374, „kleiner Potsdamer Platz“v zwischen Mettlach und Losheim kam es am gestrigen Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Range Rover die L158 aus Richtung Mettlach kommend in Fahrtrichtung Losheim. Im Kreuzungsbereich zur L374 fuhr er in diesen hinein und missachtete hierbei aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundai, welcher von einer 53-jährigen Frau geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider PKWs, wodurch der Range Rover ins Schleudern geriet und anschließend mit einem auf der Gegenrichtung der L158 vor dem Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden Peugeot zusammenstieß. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Range Rover und blieb auf dem Dach im Kreuzungsbereich liegen. Der Fahrer des Range Rover und sein Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden beide leicht verletzt. Ebenso wurde die Frau in dem Hyundai und die beiden Insassen im Peugeot leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und des Abschleppvorgangs der unfallbeteiligten Fahrzeuge musste der Kreuzungsbereich zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr des Löschbezirk Losheim unterstützte die Polizeiinspektion Nordsaarland bei Absperrmaßnahmen, Bergung der Unfallfahrzeuge und Ausleuchtung der Unfallstelle. Zwecks Versorgung der verletzten Personen kamen mehrere Rettungswagen zum Einsatz. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser verbracht. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)