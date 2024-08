Trier: Festival am Fluss – Kulturhafen geht wieder am Zurlaubener Ufer vor Anker

TRIER. Wenn die Spätsommersonne ihr Licht auf den Wellen der Mosel tanzen lässt und Triers Kunst- und Kulturszene ihre bunte Vielfalt präsentiert, ist eines sicher: Der Kulturhafen liegt wieder vor Anker am Zurlaubener Ufer.

Vom 30. August bis 8. September wird das Festival seine Segel setzen und ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Theater und Unterhaltung bieten. Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

Direkt vor der weitläufigen Freitreppe des historischen Fischerdorfs bietet die Veranstaltungsbühne nicht nur kulturelle Höhepunkte, sondern auch eines der schönsten Moselpanoramen der Stadt. Das Programm wird von insgesamt neun Kulturinitiativen und -institutionen gestaltet, die gemeinsam über zehn Tage lang ein breites Spektrum an Musik, Tanz, Dichtung und mehr präsentieren.

„Alle zwei Jahre erfüllt der Kulturhafen den Wunsch nach einem lebendigen Stadtleben am Moselufer,“ erklärt Elvira Classen, Geschäftsführerin der Trier Tourismus und Marketing GmbH. „Der Fluss und sein historisches Fischerdorf schenken Trier ein Stück Lebensqualität und eine einzigartige Kulisse für die vielfältige Kulturszene der Stadt.“ Auch in diesem Jahr verspricht das Festival am Fluss wieder zahlreiche Highlights in einem außergewöhnlichen Ambiente. Als einzige erhaltene ehemalige Fischersiedlung entlang der Mosel vereint Zurlauben barocke Architektur und charmante Gärten, in denen heute insbesondere Fans kulinarischer Genüsse auf ihre Kosten kommen (siehe Artikel unten).

Den Auftakt macht am Freitag, 30. August, direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnung die Band „Äl Jawala“. Mit ihrem spannenden Mix aus orientalischen Bläsern und hypnotischen Grooves wird sie das Flussufer zum Tanzen bringen.

Tanzbegeisterte sollten sich auch den Dienstag, 3. September, vormerken. Ab 19.30 Uhr bietet die Tanzschule „Dance in Trier“ einen Tanzkurs für Singles und Paare an, bei dem Discofox und Latin im Mittelpunkt stehen. Anschließend sorgt DJ Rodrigues ab 20 Uhr für die passende Musik, um die erlernten Moves auf die Tanzfläche zu bringen.

Musik wird beim Kulturhafen großgeschrieben und das Programm wird abwechslungsreich: Von Jazz über Pop bis hin zu regionalen Highlights der Musikszene ist für jeden etwas dabei. Beispielsweise steht der Sonntag, 1. September, ganz im Zeichen des Jazz, während am 6./7. September das Quattropop-Festival mit einzigartigen Klängen aus der Großregion begeistern wird.

Ein Abend voller Comedy und Humor erwartet die Gäste am Samstag, 31. August: Ab 19.30 Uhr präsentiert Triers Stand-Up-Comedy-Szene den vierten Open Air Comedy-Slam an der Mosel. Fünf Hochkaräter des Humors treten gegeneinander an und kämpfen um den erstmals zu vergebenden „Trierer Comedy Slam Preis“. Jede Menge gute Laune und Lachgarantie versprechen außerdem ein Bingo-Abend am Montag, 2. September, und das Improvisationstheater „SponTat“, das inspiriert von Publikumszurufen immer neue, absurd-witzige Szenen auf die Bühne bringt (Donnerstag, 5. September).red

Tickets gibt es in der Tourist-Info, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional, an der Abendkasse und online (www.ticket-regional.de). Bei allen mit „Ticket = VRT-Kombiticket“ gekennzeichneten Veranstaltungen wird die Eintrittskarte zum VRT-Ticket für Bus und Bahn.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung v. 27.08.24)