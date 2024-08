Fast eine halbe Million: Glückspilz aus dem Saarland mit erfolgreichem Tipp

SAARBRÜCKEN. Ein Tipper aus dem Saarland hat im Eurojackpot fast 450.000 Euro gewonnen. Der bislang unbekannte Glückspilz erzielte mit fünf richtigen Zahlen und einer Eurozahl einen Gewinn in der zweiten Gewinnklasse, wie die Saarland-Sporttoto GmbH in Saarbrücken mitteilte.

Der erfolgreiche Tipp wurde in einer Annahmestelle im Landkreis Saarlouis abgegeben. Der Hauptjackpot blieb jedoch unberührt und wurde beim Eurojackpot am vergangenen Freitag nicht geknackt. Für die nächste Ziehung am Dienstag steigt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse auf 77 Millionen Euro. (Quelle: FAZ)