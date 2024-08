Ebling verurteilt Messer-Anschlag von Solingen – Polizei in RLP erhöht Präsenz

MAINZ/SOLINGEN. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat die Messerattacke in Solingen als „abscheulich“ verurteilt, wie die FAZ berichtet. Dieser Angriff sorge für große Verunsicherung, erklärte der SPD-Politiker laut Angaben des Ministeriums.

„Großveranstaltungen sind in diesen Sommertagen nichts Ungewöhnliches. Die Polizei Rheinland-Pfalz geht mit großer Sensibilität in die entsprechenden Einsätze in unserem Land und erhöht auf Veranstaltungen sichtbar ihre Präsenz“, so der Minister.

In Solingen wurden am gestrigen Freitagabend nach Angaben der Polizei bei einem Stadtfest drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Die Polizei stufte die Tat aufgrund des gezielten Vorgehens des Täters als Anschlag ein. Ebling äußerte Mitgefühl: „Unsere Gedanken sind in Solingen, wo Menschen ohne Sinn und Grund auf einem Stadtfest ihr Leben ließen und wir mit weiteren Verletzten bangen.„