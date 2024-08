DÖRTH. In der Nacht vom 23. auf den 24. August kam es im Industriegebiet Dörth (Gallscheider Straße) zu zwei Einbrüchen in Gewerbegebäude.

Die unbekannten Täter hebelten Türen bzw. Fenster auf, um in die Gebäude zu gelangen und entwendeten hier Bargeld. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Boppard in Verbindung zu setzen (Telefon: 06742/809-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)