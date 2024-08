++ Heiteres Wochenend-Wetter in der Region – abends Starkregen möglich ++

OFFENBACH. Mit einer südlichen Strömung gelangt heiße und schwüle Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland, welche ab dem Abend zu Gewittern neigt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht überquert die Kaltfront eines Nordmeertiefs unseren Bereich ostwärts.

Am heutigen Samstag ist es heiter bis sonnig und zunächst niederschlagsfrei, zum Abend von Westen Bewölkungsverdichtung und aufkommende Schauer sowie kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Vereinzelt besteht mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und orkanartigen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 und 34 Grad, in höchsten Lagen 28 Grad. Es weht ein Mäßiger Wind um Süd, in exponierten Lagen tagsüber einzelne starke bis stürmische Böen. In der Nacht zum Sonntag treten wechselnde bis starke Bewölkung und ostwärts abziehende Schauer und Gewitter auf. Temperaturrückgang auf 15 bis 12, in Hochlagen teils bis 9 Grad.

Der Sonntag zeigt sich heiter und niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 19 bis 22, in höchsten Lagen 17 Grad bei mäßigem Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Montag gering bewölkt bis klar. Die Tiefsttemperaturen betragen 10 bis 6, in der Eifel lokal bis 4 Grad.

Am Montag startet die neue Woche heiter und niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 20 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7, in Tal- und Muldenlagen bis 5 Grad.

Für den Dienstag wird sonniges und trockenes Wetter erwartet. Erwärmung auf 24 bis 28 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt bis klar und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 16 bis 12 Grad, in der Eifel örtlich 9 Grad.(Quelle: DWD)