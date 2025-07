RLP: Nilgansfamilie irrt auf Landstraße ziellos umher – Polizei eilt zu Hilfe

ZWEIBRÜCKEN. Am frühen Dienstagmorgen, dem 1.7.2025, teilten mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Zweibrücken gegen 7.30 Uhr mit, dass eine Nilgansfamilie auf der L471 zwischen Zweibrücken und Niederauerbach ziellos umherirren würde. Die hinzugezogene Streifenbesatzung stellte fest, dass die Nilgänse, insbesondere die zehn Küken der Familie, aufgrund der hohen Seitenbegrenzungen keinen Ausweg mehr fanden.

Die Beamten konnten die Nilgansküken einfangen und geleiteten diese sicher in die Seilerstraße, wo die Nilgansmutter, welche die Rettungsaktion beobachtet hat, ihre Küken wieder in Empfang nahm. Von der Seilerstraße aus setzte die Familie ihren Weg über die Kesselbachstraße in Richtung Schwarzbach fort. Die Beamten unterstützten die Reise in Sicherheit, indem die Landauer Straße für eine sonst unmögliche Überquerung kurzzeitig gesperrt wurde. (Quelle: Polizeiinspektion Zweibrücken)