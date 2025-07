RLP: Rauch von weitem zu sehen – Kripo ermittelt nach Brand von Autohaus

LUDWIGSHAFEN. In einem Autohaus in Ludwigshafen hat es in den Büroräumen gebrannt. Bei dem Feuer am Dienstagabend habe sich viel Rauch entwickelt, der von Weitem zu sehen gewesen sei, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte die Flammen demnach schnell unter Kontrolle, geht aber von einem hohen Gebäudeschaden aus.

Näher konnte die Polizei den Schaden zunächst nicht beziffern. Noch sei unklar, warum das Feuer ausbrach. Dazu ermittele nun die Kriminalpolizei. Außerdem muss laut der Mitteilung noch geklärt werden, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. (Quelle: dpa)