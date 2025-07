B268: PKW überschlägt sich bei Starkregen – Vollsperrung – Fahrerin ins Krankenhaus

LOSHEIM AM SEE. Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 22.15 Uhr auf der B268 in Höhe von Britten aufgrund von Starkregen zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Frau befuhr hierbei mit ihrem PKW die B268 in Fahrtrichtung Greimerath.

Etwa 50 Meter vor der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz geriet sie in einer Kurve bei Starkregen ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge rutschte das Fahrzeug in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrzeugführerin konnte sich selbst aus dem Autowrack befreien und wurde leicht verletzt. Zur medizinischer Versorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Saarburg verbracht. Am PKW entstand hoher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste der Streckenabschnitt für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)