Wetter in der Region: Sonne, Sommerfeeling – aber nicht mehr ganz so heiß!

Mainz/Saarbrücken – Nach Tagen voller Gluthitze, Gewitter und Regenschauern dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland endlich über entspanntes Sommerwetter freuen!

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen die letzten Schauer und Gewitter bereits am Mittwoch ab. Danach bleibt es vorerst trocken, die Sonne zeigt sich wieder häufiger, und der Himmel wird vielerorts heiter.

Temperaturen um 30 Grad – aber ohne Extremhitze

Die Temperaturen klettern bis zum Wochenende auf angenehme 29 Grad am Freitag. Am Samstag wird es mit bis zu 21 Grad etwas kühler, bevor am Sonntag nochmal bis zu 27 Grad erreicht werden. Die ganz heißen Spitzenwerte mit über 35 Grad bleiben diesmal aus – eine willkommene Pause für alle, die zuletzt ordentlich ins Schwitzen geraten sind!

Wetter-Trend: So geht’s weiter

Ab Sonntag sollen sich laut DWD jedoch wieder mehr Wolken am Himmel zeigen, und es kann gebietsweise erneut zu Schauern oder sogar Gewittern kommen. Bis dahin bleibt es jedoch sommerlich freundlich, ideal für Ausflüge, Grillabende oder ein entspanntes Eis in der Sonne.

Perfektes Sommerwochenende voraus

Wer in den nächsten Tagen draußen aktiv sein möchte, hat jetzt die besten Karten: Keine drückende Hitze, viel Sonnenschein und Temperaturen, die sich perfekt für Aktivitäten an der frischen Luft eignen.