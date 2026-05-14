Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Wittlicher Stadtgebiet

WITTLICH. Die Polizei Wittlich meldet mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen.

Im Zeitraum vom 11.5., 16.15 Uhr, bis zum 12.5.2026, 5.45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Kolberger Straße in Wittlich abgestellten Transporter auf und entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge von der Ladefläche. Und vom 11.5., 18.00 Uhr, bis zum 12.5.2026, 6.00 Uhr, brachen ebenfalls unbekannte Täter einen im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. lokalo.de berichtete bereits über diese Vorfälle.

Nun wurde am 13.5.2026 eine weitere Tat gemeldet:

Im Zeitraum vom 10.5., 20.00 Uhr, bis zum 12.5.2026, 4.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Straße „Auf dem Häselberg“ in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen.

Alle genannten Sachverhalt wurden durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)