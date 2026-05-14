Hundegerangel in Wittlich: 25-jährige Hundehalterin leicht verletzt

WITTLICH. Am 13.5.2026 kam es gegen 10.00 Uhr zur Begegnung zwischen einer Hundehalterin und einem Hundehalter sowie ihren Hunden im Bereich des Waldgebiets oberhalb des Peter-Wust-Gymnasiums. Die Hunde kamen miteinander ins Gerangel und wurden anschließend durch die Halterin und den Halter getrennt.

Im Nachgang stellte die 25-jährige Hundehalterin aus dem Wittlicher Stadtgebiet fest, dass sie im Zuge der Handlungen durch den fremden Hund leicht in die Hand gebissen wurde. Vor Ort hatten man untereinander keine Personalien ausgetauscht.

Der Hundehalter darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)