Schwerer Unfall auf A3 – 23-Jähriger stirbt, zwei Schwerverletzte!

DIERDORF. Schock am frühen Morgen auf der A3: Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Ransbach-Baumbach (Rheinland-Pfalz) ist ein junger Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem folgenschweren Crash mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Für einen 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen und mussten umgehend in Krankenhäuser gebracht werden.

Die genaue Ursache des Unfalls ist bisher noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen derzeit auf Hochtouren.