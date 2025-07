TRIER: Südbad am Mittwochabend evakuiert – Das war genau passiert!

TRIER – Nach einem Kurzschluss in einer Mittelspannungsstation im Südbad wurde am Mittwochabend das Südbad evakuiert. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 3500 Besucher im Bad. Der Kurzschluss trat gegen 18.08 Uhr auf.

Die Mittelspannungsstation befindet sich im unteren Teil des Bades in einem abgesperrten Bereich. Besucher hörten einen Knall, und der Strom im Südbad sowie in weiteren Straßen in der Umgebung fiel aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südbades evakuierten das Bad aus Sicherheitsgründen. Die Evakuierung lief ruhig und geordnet ab. Im Außenbereich des Bades und in den umliegenden Straßen kam es aufgrund der Vielzahl der Besucherinnen und Besucher kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Die kurz nach 18 Uhr alarmierte Feuerwehr (Wache 2 und Löschzug Mitte) war schnell vor Ort und sperrte den Bereich ab, Löschmaßnahmen waren trotz eines leichten Brandgeruches nicht nötig.

Auch die Polizei Trier war vor Ort im Einsatz. Der Entstördienst der Stadtwerke war umgehend vor Ort und stellte die Versorgung der umliegenden Straßen durch Umschaltmaßnahmen bis 18:53 Uhr wieder her.

Am Abend sollte mit einem Generator auch die Stromversorgung vom Südbad selbst und der Minigolfanlage wieder hergestellt werden. Die Stadtwerke als Betreiber des Bades gingen am Abend davon aus, dass ein Betrieb am Donnerstag möglich sein wird. Informationen dazu gibt es laut der Stadt Trier am Donnerstag auf der Homepage der Stadtwerke und den Socialmedia-Kanälen. Die Ursache des Kurzschlusses steht noch nicht fest.