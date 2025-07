Frische Weine für den Sommer: 740 Mosel-Weine im Qualitätstest

TRIER/LEIWEN – Weine des Jahrgangs 2024 von Mosel, Saar und Ruwer haben in den vergangenen Tagen nicht nur beim internationalen Wettbewerb „Best of Riesling“ Top-Bewertungen erhalten. Auch beim ersten großen Qualitätstest der neuen Weine durch den Moselwein-Verein überzeugten die Produkte mit Frische, Frucht und Feinheit.

Mehr als 150 Weinbaubetriebe von der Saar bis zur Terrassenmosel hatten 740 Produkte zur Auswahlprobe der Gebietsweinwerbung eingereicht.

45 Sommeliers, Weinhändler, Fachjournalisten sowie Weinfachleute von regionalen Vereinigungen, Verbänden und Fachbehörden bewerteten im Forum Livia in Leiwen die Produkte. Die regionale Leitrebsorte Riesling war mit etwa 470 Weinen am stärksten vertreten. Riesling Kabinett war mit 89 Produkten die stärkste Kategorie. Weiter im Trend liegen die Burgundersorten, auf die rund 180 Proben entfielen. Die Weinbaubetriebe der Region hatten zudem Elbling, Rivaner sowie Weine aus neuen, pilzwiderstandsfähigen Sorten zum Wettbewerb eingereicht. Alkoholfreie Weine und Schaumweine wurden ebenfalls bewertet. Die Liste der besten Produkte steht auf der Internetseite www.weinland-mosel.de in der Rubrik Weinempfehlungen.

Nicht nur renommierte Erzeuger gehören zu den Siegern. Mehrere junge Winzerinnen und Winzer erreichten erneut mit ihren Produkten erste und vordere Plätze. „Unsere Auswahlprobe bringt jedes Jahr Überraschungen und Neuentdeckungen“, so Ansgar Schmitz, Geschäftsführer der Mosel-Weinwerbung. Darin zeige sich die anhaltende Qualitätsdynamik der regionalen Weinszene von Saar bis Terrassenmosel. „Unser kostenloser Qualitätstest bietet gerade jungen Weinmachern und weniger bekannten Betrieben die Möglichkeit, ihre Weine von Fachleuten bewerten zu lassen und sich dem Vergleich mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu stellen.“ Der Wettbewerb habe gezeigt, dass die 2024er von der Mosel schon jung sehr zugänglich seien: „Dank ihrer Frische und Frucht sind das hervorragende Sommerweine für Terrasse und Grillparty.“

Kategorie Riesling Sekt und Crémant:

Platz 1: 2023 Riesling Crémant extra brut, Sektgut Sankt Laurentius, Leiwen

Platz 2: 2022 Zeller Burglay-Felsen Riesling Winzersekt brut, Weingut Bremm-Keltenhof, Zell, 2020 Ürziger Würzgarten Riesling Winzersekt brut, Reis Feine Weine, Briedel (punktgleich)

Platz 3: 2018 Reserve Vintage Riesling Sekt brut, Weingut Göbel-Schleyer-Erben, Ernst

Kategorie Elbling Sekt und Crémant:

Platz 1: 2022 Elbling Crémant brut, Sektgut Sankt Laurentius, Leiwen

Platz 2: 2023 Elbling Crémant brut, Weingut Biewers, Tawern-Fellerich

Platz 3: 2020 Elbling Sekt brut, Weingut Apel, Nittel

Kategorie Burgundersorten Sekt und Crémant:

Platz 1: 2021 Weißburgunder Pinot Sekt brut, Weingut Knodt-Trossen, Kröv

Platz 2: Spätburgunder/Chardonnay Grande Cuvée Sekt brut (Non Vintage), Schloss Liebieg GmbH

Platz 3: 2022 Chardonnay Crémant brut, Sektgut Sankt Laurentius, Leiwen

Kategorie Riesling Gutswein trocken:

Platz 1: 2024 „Dry Karp“ Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Karp-Schreiber, Brauneberg, 2024 Riesling Hochgewächs trocken, Weingut Kees-Kieren, Graach (punktgleich)

Platz 2: 2024 Schieferstein Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Lotz, Erden

Platz 3: 2024 Riesling Qualitätswein trocken, Weingut Markus Junglen, Kröv

Kategorie Riesling Ortswein trocken (inklusive Kabinett trocken):

Platz 1: 2024 Mehringer Schieferterrassen Riesling trocken, Weingut Reh, Schleich

Platz 2: 2024 Alkener Bleidenberg Riesling Kabinett trocken, Weingut Thönnes, Alken

Platz 3: 2024 Brauneberger Juffer Riesling Kabinett trocken, Weingut Max Ferd. Richter, Mülheim an der Mosel, 2024 Graacher Riesling Qualitätswein trocken, Bischöfliche Weingüter Trier (punktgleich)

Kategorie Riesling Gutswein halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2024 Riesling Qualitätswein feinherb, Moselweingut Scholtes, Detzem

Platz 2: 2024 Saar Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Apel, Nittel

Platz 3: 2024 Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Adamy, Kinheim, 2024 „Brotzeit“ Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Lütz, Pünderich (punktgleich)

Kategorie Riesling Ortswein halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2024 Detzemer vom steilen Berg, Riesling Qualitätswein feinherb, Moselweingut Scholtes, Detzem

Platz 2: 2024 Graacher Riesling Hochgewächs feinherb, Weingut Kees-Kieren, Graach, 2024 Serriger Blauschiefer Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Würtzberg, Serrig (punktgleich)

Platz 3: 2024 Niedermenniger Riesling feinherb, Weingut Stefan Müller, Konz-Krettnach, 2024 Kinheimer Riesling vom Grauen Schiefer Riesling Qualitätswein feinherb, Weingut Adamy, Kinheim (punktgleich)

Kategorie Riesling Kabinett halbtrocken/feinherb:

Platz 1: 2024 Graacher Domprobst Riesling Kabinett feinherb, Weingut Philipps-Eckstein, Graach

Platz 2: 2024 Neumagener Rosengärtchen Riesling Kabinett feinherb, Weingut Blees-Ferber, Leiwen

Platz 3: 2024 „Goldschild“ Graacher Domprobst Riesling Kabinett feinherb, Winzergenossenschaft Moselland eG, Bernkastel-Kues

Kategorie Riesling Kabinett lieblich/fruchtsüß:

Platz 1: 2024 Wintricher Ohligsberg Riesling Kabinett, Weingut Quint, Wintrich

Platz 2: 2024 Steillage Riesling Kabinett, Weingut Maring-Prigge, Neumagen-Dhron

Platz 3: 2024 Kanzemer Altenberg Riesling Kabinett, Weingut von Othegraven, Kanzem

Kategorie Elbling trocken:

Platz 1: 2024 Nitteler Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Frieden-Berg, Nittel

Platz 2: 2023 Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Thielmann & Schinnen, Ernst

Platz 3: 2024 „Herzstück“ Elbling Qualitätswein trocken, Weingut Apel, Nittel

Kategorie Müller-Thurgau/Rivaner trocken:

Platz 1: 2024 Müller-Thurgau Qualitätswein trocken, Weingut Kanzlerhof, Pölich

Platz 2: 2024 Rivaner Qualitätswein trocken, Weingut Amlinger & Sohn, Neef

Platz 3: 2024 Müller-Thurgau Qualitätswein trocken, Moselweingut Scholtes, Detzem

Kategorie Weiße Burgundersorten trocken:

Weißburgunder

Platz 1: 2024 Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Bernd Hermes, Kröv

Platz 2: 2024 Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Heinrichshof, Zeltingen-Rachtig

Platz 3: 2024 Weißburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Bauer, Mülheim an der Mosel

Grauburgunder:

Platz 1: 2024 „Vom Muschelkalk“ Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Apel, Nittel

Platz 2: 2024 Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Scheid, Zell-Merl

Platz 3: 2024 Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Dax, Ernst

Auxerrois:

Platz 1: 2024 Auxerrois Qualitätswein trocken, Weingut Befort, Nittel

Platz 2: 2024 „Vom Muschelkalk“ Auxerrois Qualitätswein trocken, Weingut Apel, Nittel

Platz 3: 2024 Auxerrois Qualitätswein trocken, Weingut Matthias Dostert, Nittel

Chardonnay:

Platz 1: 2024 Chardonnay Qualitätswein trocken, Weingut Theo Loosen, Klotten

Platz 2: 2024 Chardonnay Qualitätswein trocken, Weingut Leo Fuchs, Pommern

Platz 3: 2024 Chardonnay Qualitätswein trocken, Weingut Philipps-Eckstein, Graach

Neue Rebsorten:

Platz 1: 2024 Souvignier gris Qualitätswein trocken, Weingut Breit, Piesport

Platz 2: 2024 Sauvignac Qualitätswein feinherb, Weingut Gorges-Reinhard, Wintrich

Platz 3: 2024 „Stairs ’n Roses Rock it“ Muscaris Qualitätswein feinherb, Weingut Viermorgenhof, Kinheim

Alkoholfreie Weine:

Platz 1: RvK Zero Riesling, Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Morscheid/Ruwertal

Platz 2: Kallfelz Riesling Alkoholfrei, Weingut Albert Kallfelz, Zell-Merl

Platz 3: Riesling alkoholfrei, Weingut Schmitges, Erden

Die Mosel-Weinwerbung setzt die in den Auswahlproben getesteten Produkte bei Veranstaltungen, auf Messen und Gebietspräsentationen, in Seminaren und Schulungen für Journalisten, Händler und Sommeliers sowie bei weiteren Werbemaßnahmen in Deutschland und im Ausland ein. So werden repräsentative Produkte im Laufe des Sommers beim Museumsuferfest in Frankfurt, den Nibelungenfestspielen in Worms, der Bielefelder Weinwoche und beim Sommerfest des Bundespräsidenten in Berlin präsentiert. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenlos und steht allen Erzeugern und Vermarktern von Weinen der geschützten Ursprungsbezeichnung Mosel offen. Im zweiten Teil der Auswahlprobe zum Jahresende können Erzeuger und Vermarkter im Spätherbst hochwertige trockene und feinherbe Riesling-Weine, die frucht- und edelsüßen Riesling-Prädikatsweine sowie Sptäburgunder-Rotweine und Reserve-Weine aus weißen Burgundersorten einreichen.

Kostenlose Informationen zum Weinanbaugebiet Mosel erhalten Interessierte bei: Moselwein e.V. in Trier, [email protected], Telefon 0651 710280.