Rheinland-Pfalz: Mann zündet Brandbeschleuniger in Bank an – sechs Verletzte

GERMERSHEIM. Schockierende Szenen am Mittwoch: Ein 75-jähriger Mann hat in einer Bankfiliale in Germersheim Brandbeschleuniger verteilt und diesen anschließend angezündet.

Faustschlag & Messerbedrohung

Bevor der Mann die Flüssigkeit entzündete, soll er laut Polizei einen Bankmitarbeiter mit einem Messer bedroht und ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben.

Insgesamt wurden bei dem Vorfall sechs Menschen verletzt, darunter fünf Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung.

Schaden in Höhe von 50.000 Euro

Der Polizei zufolge entstand durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Täter wirkt verwirrt

Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Laut Mitteilung wirkte er bei seiner ersten Anhörung verwirrt und wurde deshalb in einem Krankenhaus untergebracht. Mehr News aus Rheinland-Pfalz

Motiv weiter unklar

Das Motiv des 75-Jährigen ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt weiterhin mit Hochdruck.