Trier: Sperrungen und Umleitungen durch den Ehranger Markt

TRIER. Wegen des Ehranger Marktes in Trier, ist die Kyllstraße bis zum Peter-Roth-Platz von Freitag, 30. August, 12 Uhr, bis Mittwoch, 4. September, 12 Uhr in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Das teilte die Stadt Trier am Donnerstag mit. Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Der Bewohner- und Lieferverkehr ist an allen Veranstaltungstagen von 6 bis 11 Uhr eingeschränkt zugelassen, die Befahrung ist nur möglich über August-Antz Straße/Peter-Roth-Platz.

Parkregelungen

Das Parken in der Kyll-, August-Antz-, Marien- und Oberstraße, in Teilen der Niederstraße und zu Beginn des Bereichs An der Ehranger Mühle ist ab Montag, 26. August, 8 Uhr, generell verboten. Ab dem gleichen Zeitpunkt gilt zudem auf dem Parkplatz Kyllstraße (Marktplatz) ein generelles Halteverbot. Die Verkehrsführung ist außerdem wegen des Festfeuerwerks am Dienstag, 3. September, gegen 21.45 Uhr kurzfristig eingeschränkt.

Im Rahmen des Marktes findet außerdem der vierte Ehriker Stadtmauerlauf statt. Daher kommt es am Sonntag, 1. September, 10 bis 16 Uhr, zu weiteren Einschränkungen im Ortskern. Betroffen ist sind zusätzlich unter andrem August-Antz-Straße, Stadtmauer, Hinterm Tor, Fröhlicher- und Oberstraße sowie ein Teil des Rewe-Parkplatzes.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die markierte Laufstrecke nicht zu betreten oder zu befahren und sich an den Anweisungen der Streckenposten und den ausgeschilderten Sperrungen zu orientieren. Während des gesamten Ehranger Marktes ist eine fußläufige Erreichbarkeit des Gebiets sichergestellt.