Trier: Mit E-Scooter am Palastgarten geflüchtet – Polizei nimmt Drogendealer hops

TRIER. Wie die Polizeiinspektion Trier mitteilt, fiel einer Streife der Polizeiwache Innenstadt am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Weberbach nahe des Palastgartens ein E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf, der in Richtung Kreisverwaltung unterwegs war.

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte dieser mit seinem Gefährt durch die Banthusstraße vor der Polizeistreife zu flüchten. In der Windstraße konnte der E-Scooter mithilfe des Streifenwagens gestoppt werden, woraufhin der Tatverdächtige seine Flucht dann zu Fuß durch die Predigerstraße fortsetzte. Hierbei warf er mehrere Päckchen mit Haschisch auf die angrenzenden Grundstücke.

In der Sichelstraße konnte der Flüchtige schließlich von den verfolgenden Beamten gestellt und festgenommen werden, wobei er zunächst Widerstand leistete. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine zugriffsbereite Klinge eines Teppichmessers aufgefunden werden.

Mithilfe eines Rauschgiftspürhunds konnten bei der anschließenden Absuche der Fluchtstrecke mehrere Päckchen Haschisch (insgesamt über 250 g) aufgefunden werden, die dem 29-jährigen Beschuldigten zugeordnet werden konnten.

Neben dem Verstoß wegen des abgelaufenen Versicherungskennzeichens wurde gegen diesen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Zudem ergaben die weiteren Ermittlungen, dass nach dem Mann bereits aufgrund eines Haftbefehls wegen einer zweijährigen Freiheitsstrafe, die er nach mehreren Einbruchsdiebstählen erhalten hatte, gefahndet wurde.

Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.