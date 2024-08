Kröv: Heizöl in die Mosel gelaufen – Feuerwehr setzt Ölsperren ein

KRÖV. Am 18.8.2024, gegen 16.28 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über ausgelaufenes Heizöl in Kröv in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kräfte in Erfahrung gebracht werden, dass ein Ölfass beim Umlagern umgekippt war. Aus dem Deckel des zur Öllagerung nicht geeigneten Fasses liefen anschließend vermutlich ca. 200 Liter Öl aus, welches über die Kanalisation auch teilweise in die Mosel gelangte.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der größte Teil des ausgelaufenen Öls auf der Mosel durch Ölsperren eingebunden werden. Eine Spezialfirma wurde mit der Reinigung der Kanalisation und der Entsorgung des Öls beauftragt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls aufgenommen.

Im Einsatz befinden sich 39 Kräfte der Feuerwehren Kröv, Kinheim und Traben, die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Wittlich, eine Spezialfirma zur Entsorgung des Öls und eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)