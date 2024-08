RLP: Mittags 2,3 Promille? Suff-Fahrer lernt nichts und setzte Stunden später noch einen drauf!

SCHWEISWEILER. Am gestrigen Sonntag, 18. August, wurde ein 55-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis gleich zweimal mit Alkohol am Steuer erwischt und von der Polizei gestoppt.

Zunächst kontrollierten die Beamten ihn um 9.15 Uhr in Schweisweiler, wo ein Alkoholtest 2,3 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, und im Krankenhaus entnahm man ihm eine Blutprobe. Zudem wurden sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, geriet der Mann erneut in eine Verkehrskontrolle, diesmal mit einem Atemalkoholwert von 3,7 Promille. Er hatte den PKW mit einem Ersatzschlüssel wieder in Betrieb genommen. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ihm droht ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

(Quelle: Polizei