Tolle Idee: Blühende Vielfalt rund um die Uhr – In der Eifel gibt es den ersten Blumen-Automaten

IRREL. In Irrel, dem kleinen Ort in der Südeifel, können Kunden jetzt rund um die Uhr Blumensträuße an einem Automaten kaufen. Die Idee stammt von Eva Neises, die zusammen mit ihrem Mann einen Blumenladen vor Ort betreibt. Zunächst berichtete der SWR.

Angesichts des Personalmangels und verkürzter Öffnungszeiten suchten sie nach einer Lösung, um ihren Kunden weiterhin einen flexiblen Service zu bieten. Der Blumenautomat ermöglicht es, auch außerhalb der regulären Ladenöffnungszeiten frische Blumen zu erwerben.

Der Automat, der aus einem bayerischen Unternehmen stammt, bietet eine Auswahl an zwölf verschiedenen Sträußen, die im angrenzenden Blumenatelier gebunden werden. Die Sträuße werden gekühlt und in Vasen mit Wasser bereitgestellt, um ihre Frische zu bewahren. Besonders praktisch ist das Angebot für diejenigen, die spontan einen Blumenstrauß benötigen, beispielsweise als Geschenk für vergessene Geburtstage.

Der Automat habe sich vor allem an Abenden, Wochenenden und Feiertagen als beliebt erwiesen, da Kunden jederzeit frische, handgefertigte Sträuße erwerben können, berichtet die Inhaberin gegenüber dem Südwestrundfunk.

Das Konzept des Blumenautomaten ist in Deutschland noch relativ neu, wird aber immer populärer. In der Eifel ist dieses Modell bislang einzigartig und bietet den Einwohnern eine bequeme Möglichkeit, zu jeder Zeit frische Blumen zu bekommen.

