Luxemburg: Messer-Mann in Park – Diebstähle mit Gewalt – Störer und Randalierer

LUXEMBURG. Gestern Nachmittag wurde in Luxemburg-Bonnevoie eine Person mit einem Messer im Park gemeldet. Kurz darauf konnte der Mann von der Polizei angetroffen werden. Er hatte niemanden bedroht, stand jedoch unter Alkoholeinfluss, so dass er im Arrest untergebracht wurde.

Diebstähle mittels Gewalt

Ebenfalls am gestigen Samstagnachmittag wurde der Police Grand-Ducale gemeldet, dass zwei Jugendliche in Troisvierges einem anderen Jugendlichen eine Goldkette vom Hals gerissen hätten. Sie warfen diese jedoch weg als eine Drittperson eingriff und flüchteten. Die Fahndung verlief negativ.

Einen weiteren Diebstahl mittels Gewalt ereignete sich am heutigen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr in der Avenue de la Porte-Neuve in Luxemburg. Ein Mann meldete der Polizei, dass ihm seine Uhr sowie sein Handy entwendet wurden. Dabei erlitt er eine Verletzung am Unterarm. Der Täter soll daraufhin in Richtung Limpertsberg davongelaufen sein. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Störer und Randalierer

Gestern Abend wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Bahnhofsviertel in Luxemburg gemeldet. Vor Ort konnten die drei Männer angetroffen werden. Sie standen alle drei unter Alkoholeinfluss. Indem zwei der drei Beteiligten schon am Nachmittag auffielen, die öffentliche Ordnung störten sowie eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht.

Im Arrest landete ebenfalls eine Person, welche die Beamten heute morgen gegen 5.00 Uhr in der Rue de la Boucherie bei einem Einsatz störte. Der Mann schrie die Beamten an, ließ sich auch von Kollegen nicht beruhigen und störte weiterhin den anderen Einsatz. Er wurde daraufhin nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)