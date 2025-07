Schlangenlinien und verkehrt durch Einbahnstraße: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegende Nacht mehrere Trunkenheitsfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum, bei denen die Führerscheine der alkoholisierten Fahrer eingezogen wurden.

So traf die Polizei gegen 1.30 Uhr bei Gosseldange auf eine verletzte Person, welche neben ihrem PKW saß. Das Fahrzeug wies außerdem Unfallspuren auf. Der beim Fahrer durchgeführte Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde der Führerscheinentzug mitgeteilt.

Gegen 1.40 Uhr wurde die Polizei in Wiltz auf einen Fahrer aufmerksam, welcher sein Fahrzeug in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße steuerte. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen wurde.

Gegen 2.00 Uhr wurde eine Streife in Berdorf auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in Schlangenlinien gesteuert wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde auf Grund von Alkohol am Steuer eingezogen.

Gegen 3.00 Uhr wurde eine Polizeistreife in Dudelange auf einen Fahrer aufmerksam, welcher seinen Wagen in den Sommerweg steuerte. Der Fahrer wurde kontrolliert. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein eingezogen.

Gegen 4.00 Uhr traf die Polizei in der Route de Zoufftgen in Dudelange auf einen weiteren Fahrer, welcher unter Alkoholeinfluss gefahren war. Sein Führerschein wurde eingezogen.

In sämtlichen Fällen wurden Anzeigen erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)