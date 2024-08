Prozess in Trier: Tausende Euro Schaden durch Computerbetrug in Optikergeschäft

TRIER. Am 20.8.2024 beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Computerbetrugs in drei Fällen im Rahmen von Probearbeiten.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 27-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, an zwei Tagen im März und April 2023 in insgesamt drei Fällen in einem Optikergeschäft in Trier nicht existente Retouren verbucht und die danach auszuzahlenden Geldbeträge über das EC-Terminal auf seine Kreditkarte gebucht und später verbraucht zu haben.

Zum Tatzeitpunkt soll sich der Angeklagte in dem Geschäft zum Probearbeiten befunden haben. Die Schadenssummen sollen 500, 700 und 7.000 Euro betragen haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)