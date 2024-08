Update: Keller in Biewer überflutet – städtischer Forst Weißhauswald gesperrt

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet trat im Trierer Ortsteil Biewer ist am Dienstagabend der Biewerer Bach über die Ufer. Als Folge eines starken Gewitters mit Starkregen im Einzugsbereich des Biewerer Bachs in Aach und Newel stieg der Pegel des Bachs zunächst stark an.

Die Kreisstraße 5 zwischen Biewer und Aach ist überflutet und derzeit nicht passierbar. Rund zehn Keller, vor allem im Aacher Weg am Ortsausgang Biewer aber auch in der Johannes-Kerscht-Straße und im Achterweg, liefen voll. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist unklar.

Gegen 23 Uhr begann der Pegel des Biewerer Bachs zu sinken und die Lage entspannte sich vorerst. Der Einsatz dauerte bis 2 Uhr. Als Folge des Gewitters rückten die Trierer Feuerwehren im Stadtgebiet in Trier-West, Pallien, Biewer und Ehrang wegen umgestürzter Bäume zu neun weiteren Einsätzen aus.

Im städtischen Forst Weisshauswald sind Bäume umgestürzt oder wurden angeschoben, Stromkabel heruntergerissen. Im Wildgehege sind Zäune beschädigt. Der komplette Umfang der Schäden ist wegen blockierter Wege noch nicht abzusehen. Der Stadtwald im Bereich Weisshauswald ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Absperrungen sollten unbedingt beachtet werden, es können sich lose Äste lösen und weitere Bäume umfallen. (Quelle: dpa)