Gewitter mit Starkregen: Biewerer Bach überflutet Keller – Kreisstraße 5 gesperrt

TRIER. Im Trierer Ortsteil Biewer ist am am Dienstagabend der Biewerer Bach über die Ufer getreten. Als Folge eines starken Gewitters mit Starkregen im Einzugsbereich des Biewerer Bachs in Aach und Newel stieg der Pegel des Bachs zunächst stark an.

Die Kreisstraße 5 zwischen Biewer und Aach ist überflutet und derzeit nicht passierbar. Rund zehn Keller, vor allem im Aacher Weg am Ortsausgang Biewer aber auch in der Johannes-Kerscht-Straße und im Achterweg, liefen voll. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist unklar.

Die Feuerwehr Trier war abends mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und bereitete sich darauf vor, die Ortslage Biewer vor einem weiter ansteigenden Pegel zu schützen. Die Freiwillige Feuerwehr Euren ging von Haus zu Haus und informierte alle Anlieger des Baches persönlich über die Lage. Baudezernent Dr. Thilo Becker war während des Einsatzes vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage.

Gegen 23 Uhr begann der Pegel des Biewerer Bachs zu sinken und die Lage entspannte sich vorerst. Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Biewer, Ehrang, Pfalzel, Euren, Zewen, Irsch, Olewig und Kürenz waren um 0.30 Uhr dabei, die Folgen zu beseitigen und Keller leer zu pumpen. Auch das THW Trier unterstütze den Einsatz logistisch. Gegen 2.00 Uhr erklärte die Stadt Trier in den sozialen Medien, dass der Einsatz in Biewer beendet war.

Als Folge des Gewitters rückten die Trierer Feuerwehren im Stadtgebiet in Trier-West, Pallien, Biewer und Ehrang wegen umgestürzter Bäume zu neun weiteren Einsätzen aus. Die Kreisstraße 5 zwischen Biewer und Aach ist derzeit bis auf weiteres gesperrt. (Quelle: Stadt Trier)