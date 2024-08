RLP: Brand auf Bauhof – Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

ANDERNACH-MIESENHEIM/BASSENHEIM. Am 11.8.2024, gegen 7.30 Uhr, wurde der Brand eines Rundballen Stroh gemeldet. Dieser befand sich auf einem Feld in der Gemarkung Andernach-Miesenheim, in der Nähe der Kreuzwegkapelle in der Verlängerung der Weißenthurmer Straße. Durch die Feuerwehr Miesenheim konnte der Rundballen gelöscht werden.

Am 11.8.2024, gegen 7.44 Uhr, wurde ein Brand im hinteren Bereich des Bauhofes in Bassenheim gemeldet. Hier brannte ein Container, in dem u.a. verschiedene Gegenstände gelagert wurden.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ob die beiden Taten zusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Andernach-Miesenheim und die Feuerwehr Bassenheim.

Personen die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach, 02632- 9210, zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)