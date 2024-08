Prozess in Trier: Angeklagter handelte u.a. mit Amphetamin, Marihuana und Kokain

TRIER. Am 20. August 2024 beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen Drogenhandels.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem Angeklagten zur Last, in der Zeit vom 18.12.2023 bis 13.3.2024 in Wittlich, Gerolstein und anderenorts gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln unerlaubt Handel getrieben zu haben.

So habe er Haschisch, Amphetamin, Marihuana und Kokain veräußert und durch den Handel mit Betäubungsmitteln mindestens einen Geldbetrag in Höhe von 2.940,- Euro erlangt.

Die Angeklagte ist strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)