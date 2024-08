RLP: Pedelec-Fahrer (58) kollidiert mit Hauswand – schwerverletzt

MENDIG. Am 10.8.2024, gegen 0.30 Uhr, kam es in der Molkereistraße in Mendig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 58-Jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz stürzte aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Pedelec und kollidierte mit einer Hauswand.

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Potentielle Zeugen des Unfallgeschehens werden dennoch gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden (Telefon: 02651-801-0). (Quelle: Polizeidirektion Mayen)