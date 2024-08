Unfälle in Luxemburg: Sechs Personen ins Krankenhaus

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Nachmittag und die zurückliegende Nacht zwei Unfälle, bei denen insgesamt sechs Personen in Krankenhäuser verbracht wurden.

Kurz nach 18.00 kam es am gestrigen Freitagnachmittag auf der Autobahn A3 in Höhe von Livange zu einem heftigem Auffahrunfall. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des auffahrenden Wagens verletzt und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungsdienste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Zwei weitere Insassen des Wagens, welcher gerammt wurde, wurden ebenfalls zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Unfallprotokoll wurde aufgenommen. Alkoholtests negativ.

Kurz vor Mitternacht kam es in der rue Principale in Hagen zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine Fahrerin, welche die Strecke von Windhof in Richtung Hagen befuhr, geriet in den Gegenverkehr, wo es zu eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen seitens den Rettungsdiensten vor Ort betreut und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Alkoholtests negativ. (Quelle: Police Grand-Ducale)