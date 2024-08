Trierer Neustraße: Albtraum in der Nacht – Falsche Polizisten schocken Anwohner

TRIER. Am frühen Morgen des 7. August erlebte ein Bewohner der Neustraße in Trier einen wahren Albtraum. Gegen 7 Uhr wurde er durch verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür geweckt.

Als er nachsah, entdeckte er zwei unbekannte Männer im Hausflur, die sich auf Ansprache als Polizisten ausgaben. Doch der vermeintliche Trick floppte: Die Täter ergriffen die Flucht, als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden. Der Bewohner konnte durch den Türspion noch erkennen, dass einer der Männer einen merkwürdigen länglichen Gegenstand in der Hand hielt.

Die Polizei ist alarmiert und bittet dringend um Hinweise: Wer in der Neustraße zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Trier melden: 0651 9779-2290.

(Quelle: Polizei)