Flucht von Häftling bei „Ausführung“: Mutmaßlicher Fluchthelfer festgenommen

LANDAU. Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Haftbefehls wurde am Samstagabend, den 3. August 2024, ein 45-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung und Vollstreckungsvereitelung festgenommen.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, am 30. Oktober 2023 einem damals 43-jährigen, in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal inhaftierten Strafgefangenen bei dessen Flucht Hilfe geleistet zu haben. Der Strafgefangene war am 30. Oktober 2023 während einer begleiteten Ausführung in das Naherholungsgebiet am Sollachsee in Germersheim entwichen und wurde nach Mitteilung der für die Fahndung zuständigen Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg am 28. Juli 2024 in Moldau festgenommen.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen besteht gegen den Beschuldigten der Verdacht, in den Fluchtplan des Strafgefangenen eingebunden gewesen zu sein und den Strafgefangenen – nachdem es diesem gelungen war, während des Aufenthalts am Sollachsee den beiden JVA-Bediensteten zu entkommen – in der Nähe des Sees in ein Fahrzeug aufgenommen zu haben und mit diesem geflüchtet zu sein.

Der Beschuldigte wurde gestern dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Sodann wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Bei dem Beschuldigten wurden zudem Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt und Beweismittel, insbesondere elektronische Geräte, beschlagnahmt. Diese werden nun ausgewertet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau dauern an. (Quelle: Staatsanwaltschaft Landau)