Rotary Club Trier-Porta unterstützt Wohnungslosenambulanz der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf

TRIER. Am 8. Juni 2024 veranstaltete der Rotary Club Trier-Porta das 9. Open-Air Benefizkonzert im Brunnenhof Trier. Regionale Künstler wie die Bands „Trio Dreispiellos“ und „T.Patina and the Funk Heritage“ unterstützten die gut besuchte diesjährige Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Wohnungslosenambulanz der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf durch ihren Auftritt ohne Gage.

Am 29. Juli überreichte Wolfgang Scholtes, Clubmeister des Rotary Clubs Trier-Porta, einen Spendenscheck in Höhe von 5.500 Euro für die Wohnungslosenambulanz am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier an Markus Leineweber, Direktor Unternehmenskultur des Brüderkrankenhauses. „Der Rotary Club Trier Porta engagiert sich für verschiedene Projekte im sozialen Bereich. Die diesjährigen Konzerterlöse und –spenden sollen der Wohnungslosenambulanz der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf in der Villa St. Vinzenz zugutekommen“, so Wolfgang Scholtes.

Seit 1997 ist die Sozialküche der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder in der Villa St. Vinzenz untergebracht. Menschen in Notsituationen erhalten dort eine warme Mahlzeit, ärztliche Verpflegung und Beratung sowie die Möglichkeit zum Duschen und Wäsche waschen. Im Jahr 2001 wurde das Projekt „ärztliche Ambulanz“ gestartet. Dabei geht es um eine medizinische Erstversorgung der wohnungslosen Menschen, die ansonsten durch das Netz des Gesundheitssystems fallen würden. Träger der Wohnungslosenambulanz ist die Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf in Kooperation mit dem Brüderkrankenhaus.

(Quelle: Brüderkrankenhaus Trier)