IG-Kürenz Trierer für Trierer e.V. dankt Helfern und spendet 3.500 € an Hand aufs Herz Trier e.V.

TRIER. Der Verein IG-Kürenz Trierer für Trierer e.V. hat seine Helfer und Sponsoren herzlich eingeladen, um ihnen für ihre wertvolle Unterstützung zu danken. Der Anlass war das erfolgreiche Sommerfest, das im Mai im Schlosspark von Trier-Kürenz stattfand. Unter dem Motto „Gemeinsam Feiern, gezielt Helfen“ bot das Fest eine Plattform für gemeinschaftliche Freude und karitatives Engagement.

Ein herausragender Beitrag war die Spende von 3.500 €, die der Verein an Hand aufs Herz Trier e.V. überreichte. Diese Mittel unterstützen den Verein in seiner Arbeit, weiterhin kostenfreie Kurse in Wiederbelebung und Erstversorgung anzubieten. Diese Kurse sind entscheidender Beitrag für die Sicherheit und Gesundheit der Trierer Bürger.

Der Dankeschön-Abend war eine Würdigung der Großzügigkeit und des Engagements aller Beteiligten. Der Verein betonte die Wichtigkeit von Zusammenhalt und Gemeinschaft bei der Unterstützung lokaler Initiativen und Projekte.