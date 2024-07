Zwei Schwerverletzte in Trier: Fahrradfahrerin kollidiert mit Fußgängerin – Polizei sucht Zeugen

TRIER. Am Donnerstagmorgen, den 25. Juli 2024, ereignete sich in der Trierer Innenstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 10:00 Uhr kollidierte eine Fahrradfahrerin in der Zuckerbergstraße, nahe der Einmündung zur Salvianstraße, mit einer Fußgängerin. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich die Fußgängerin auf dem Gehweg, als die Fahrradfahrerin möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit oder eines anderen unachtsamen Verhaltens die Kontrolle verlor und die Fußgängerin erfasste. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei Trier bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Trier zu melden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0651-9779-1710 mit der Polizei in Verbindung setzen.