Luxemburg: Schlägerei und Mann auf Fahrbahn – Betrunkene Störer im Arrest untergebracht

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Personen aufgrund ihres auffälligen und zudem alkoholisierten Zustandes gemeldet. Da die angetroffenen Personen in allen Fällen die öffentliche Ordnung störten und in ihrem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht.

So wurde zum Beispiel am Nachmittag des 18.7.2024 eine alkoholisierte Person in der Rue Emile Mark in Differdingen gemeldet, die auf der Fahrbahn saß. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später antreffen. Dieser verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und beleidigte diese durchgehend. Er wurde daraufhin nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht.

In der Nacht zum 19.7.2024 wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Höhe der Place d’Armes in Luxemburg-Stadt gemeldet. Die Gruppe sei dann in Richtung Hamilius sowie in die Rue Notre Dame gelaufen. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte ihm Rahmen einer Fahndung die gemeldeten Personen antreffen. Einer der Männer wurde aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und seines Benehmens in den Arrest gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)